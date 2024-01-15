Семейные МФЦ открыты практически в каждом третьем регионе России

Центры открываются под эгидой Минтруда и при экспертном сопровождении Светланы Черенковой - участницы форума "Сильные идеи для нового времени" 2022 года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Семейные многофункциональные центры (МФЦ), где в режиме одного окна семьям с детьми доступна комплексная поддержка, открыты в 32 регионах России под эгидой Минтруда и при экспертном сопровождении инициатора их создания, участницы форума "Сильные идеи для нового времени" Светланы Черенковой. Об этом сообщила пресс-служба форума Фонда Росконгресс.

"В 2023 году в 32 регионах России появились семейные МФЦ, где семьи с детьми получают комплексную поддержку в режиме одного окна. Центры открываются под эгидой Минтруда России и при экспертном сопровождении Светланы Черенковой - участницы форума "Сильные идеи для нового времени" 2022 года. В финале форума президент России поддержал ее идею о создании сети семейных МФЦ, отметив особую актуальность этой работы для многодетных родителей", - говорится в сообщении.

По словам Черенковой, которые приводятся в сообщении, почти половины семейных МФЦ удалось открыть в ноябре-декабре 2023 года. При этом в учреждениях формируются предложения по формату и дизайну, которые могут лечь в основу отдельной федеральной программы. Она добавила, что также планируется внедрение единого цифрового сервиса для семейных центров, так как сейчас все работают с разрозненными системами, что создает сложности в выстраивании коммуникации.

"Сейчас стандартизировать работу помогает Агентство стратегических инициатив. Семейные многофункциональные центры вошли в единый социальный стандарт агентства, к реализации которого приступили уже более 60 регионов. Кроме того, практически во всех субъектах, где открылись центры, есть региональные сервисные уполномоченные. Вместе с ними, на основе их компетенций и опыта в сервис-дизайне, будем выстраивать маршруты для внутренних и внешних клиентов семейных МФЦ, чтобы они стали по-настоящему человекоцентричными и семейноцентричными", - приводятся слова Черенковой в сообщении.

Форум "Сильные идеи для нового времени" - ежегодное мероприятие, которое по поручению президента России организуют Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. В 2024 году он пройдет 26-27 февраля, идеи и проекты по развитию страны принимаются до 31 января на краудплатформе идея.росконгресс.рф по семи направлениям. Уже подано более 3,9 тыс. идей, значительная часть - около одной тысячи заявок - это проекты по развитию социальной сферы. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.