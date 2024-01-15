Часть закрытых из-за непогоды объектов Сочинского нацпарка вновь открыли для туристов

Закрытыми остаются Змейковские водопады, Ажек, Ореховские водопады, а также Каскад водопадов и Волконское ущелье

СОЧИ, 15 января. /ТАСС/. Туробъекты Агурского ущелья и национального парка на горе Большой Ахун, закрытые в связи с непогодой, вновь доступны для туристов, сообщила пресс-служба парка.

"Рекреационные объекты "Агурское ущелье и водопады" и территория нацпарка на горе Большой Ахун снова открыты для посещения", - говорится в сообщении.

С 15 января парк "Дендрарий" работает до 17:00, кассы парка закрываются в 16:00. До улучшения погодных условий остаются закрытыми Змейковские водопады, Ажек, Ореховские водопады, Каскад водопадов и Волконское ущелье.

На территории Сочи объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в прибрежной части ливни, град, ветер, в горах - снегопады и лавинную опасность. Все службы города переведены на усиленный режим работы, функционирует оперштаб, в готовности более 1 тыс. специалистов, в резерве 400 единиц техники. По данным властей Сочи, непогода продержится на курорте до среды: синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 20 м/с, в горах сохранится лавинная опасность.

Сочинский национальный парк, основанный в 1983 году, расположен вдоль Черного моря. Общая площадь - 208,6 тыс. га. Парк включает особо охраняемые зоны и ряд рекреационных знаковых объектов.