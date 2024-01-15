Голикова призвала демобилизованных участников СВО помогать в воспитании молодежи

Вице-премьер РФ сообщила, что это необходимо, "чтобы на личном примере объяснять и показывать, как, с одной стороны, очень трудно, а с другой, очень почетно защищать свою страну"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 января. /ТАСС/. Демобилизованные участники специальной военной операции (СВО) должны работать с молодежью, чтобы на личном примере показать, как трудно и почетно защищать страну. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Те, кто из вас уже вернулись, нам очень важно, чтобы вы не просто вернулись к своей обычной работе, на рабочие места, в семью. Нам важно, чтобы вы вместе с нами работали с нашими детьми, с молодым поколением, для того, чтобы воспитывать их достойными членами нашего общества. Чтобы на личном примере объяснять и показывать, как, с одной стороны, очень трудно, а с другой, очень почетно защищать свою страну", - сказала она на открытии второго всероссийского форума "Вместе победим" в парке "Патриот".

Она добавила, что главной задачей правительства РФ и форума является консолидация общества и "борьба за умы".

По словам Голиковой, также важно со стороны государства организовать все меры поддержки для ветеранов СВО и их семей. Она напомнила, что для этого в России был создан фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". "Очень важно, чтобы здесь у нас была организована консолидированная работа, чтобы вы со своей стороны говорили, что происходит не так, какие меры мы должны совместно принять, какие еще остаются проблемные зоны, чтобы работа и наша, как правительства, и фонда, и регионов, была организована надлежащим образом", - отметила она.

Вице-премьер обратилась к фонду "Защитники Отечества" с просьбой обобщить все проблемные зоны, чтобы правительство РФ могло быстро отреагировать на них и помочь в решении этих вопросов. Голикова уточнила, что фонд финансово обеспечен на 2024 год, и все меры, закрепленные за "Защитниками Отечества", будут реализованы.

"Только за прошлый год за различного рода содействием только к регионам страны обратились 700 тыс. граждан (вернувшиеся с СВО и члены их семей - прим. ТАСС) по разным направлениям, по разным вопросам. Очень важно, чтобы ни одно из обращений не осталось неохваченным", - заключила она.

О форуме

II Всероссийский форум "Вместе победим" проходит в парке "Патриот" с 14 по 17 января, он собрал более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов страны. Также в форуме принимают участие социальные координаторы и руководители филиалов фонда "Защитники Отечества", представители власти и экспертного сообщества.