В Москве открыли прием заявок на гранты в сфере культуры и искусства

Первый этап конкурса пройдет с 25 февраля по 10 марта

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Заявки на гранты в области культуры и искусства начали принимать в Москве. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Начинается прием заявок на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Приглашаем учеников московских школ и колледжей искусств. В конкурсе 33 номинации, охватывающие разные сферы творчества", - написал Собянин.

Он уточнил, что первый этап - просмотр видеозаписей - пройдет с 25 февраля по 10 марта. Второй, который включает очные прослушивания, намечен с 20 марта по 10 апреля. Заключительная часть - открытые выступления и выставки на городских площадках - с 20 апреля по 25 мая.

"Ежегодно лауреатами становятся 99 участников, один из которых получает гран-при. Грантовый фонд конкурса - 3,74 млн рублей. Но главное, ребята получают возможность показать свои таланты настоящим профессионалам - членам жюри. Вот что рассказывают победители прошлого года", - заключил мэр.