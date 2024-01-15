В Крыму продлили штормовое предупреждение из-за сильных осадков

По данным МЧС, порывы ветра могут достигнуть 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильных осадков продлили на территории Крыма - на 16 января, синоптики также прогнозируют ветер до 25 м/с в горах и на южном побережье полуострова, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 16 января 2023 года. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела утром и днем 16 января в Крыму ожидаются дожди, в горах - с мокрым снегом, в центральных, восточных, южных районах и в горах - очень сильные осадки, в горах - отложение мокрого снега, гололедица. Днем усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, на южном берегу и в горах - порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что во второй половине дня 16 января на реках северного предгорья и южного берега Крыма ожидается кратковременный подъем уровня воды без достижения опасных отметок.

Ранее на полуострове объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемых сильных дождей, заморозков, снега и гололедицы.