В Приангарье началась проверка больницы, где 26 медиков хотят уволиться

В Минздраве заверили, что в 2024 году медработникам проиндексируют оклады на 6,6%

ИРКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Финансовая проверка началась в Иркутской области в Саянской городской больнице, в которой 26 медиков подписали коллективное заявление об увольнении из-за низких заработных плат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Специалисты запросили расчетные листы сотрудников и другие документы, идет проверка. Завтра в Саянск на встречу с коллективом выезжает и.о. министра здравоохранения Алексей Шелехов", - сказали ТАСС в региональном Минздраве.

Как отмечается в официальном сообщении Минздрава, неудовлетворенность среднего и младшего медперсонала уровнем заработной платы возникла из-за того, что в декабре 2023 года произведена корректировка начислений врачам в связи с низким процентом достижения целевого показателя. В 2024 году, обещают в Минздраве, заработная плата врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу увеличится. Кроме того, всем сотрудникам проиндексируют оклады на 6,6%.

На встрече коллектива медучреждения с мэром города Олегом Боровским, которая прошла 12 декабря, медики жаловались, что зарплаты очень низкие. Там, в частности, медработники сообщили главе Саянска, что фельдшер, у которой очень большая нагрузка и которая работает до 20:00 по вызовам, получила на руки за работу за весь декабрь 27 тыс. рублей. На тот момент коллективное заявление об увольнении подписали 19 работников больницы.

Саянская городская больница - это крупное многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее широкий спектр медицинских услуг жителям городов Саянск, Зима, Зиминского, Куйтунского, Заларинского и Балаганского районов. В больнице работают 139 медработников.