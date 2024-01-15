Бастрыкин назвал Соломина великим гражданином и патриотом России

По словам главы СК, артист был хранителем великих традиций русского классического театра

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин был не только художником, но и великим гражданином и патриотом России. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин на церемонии прощания с артистом.

"Пишут и говорят о нем не только, как о художнике, но и как о великом гражданине, патриоте, который очень переживал за судьбу своей Родины, за нашу молодежь. Мне посчастливилось встречаться с ним не только на официальных мероприятиях, но и в узком кругу за чашкой чая. Я имел возможность говорить с ним откровенно, слушать его мысли, его идеи. Он был не просто художественным руководителем Малого театра, он был хранителем великих традиций русского классического театра. Трудно себе представить, что он больше не появится в стенах этого театра, не взойдет на эту сцену", - сказал Бастрыкин.

Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. В понедельник в Государственном академическом Малом театре, где он был художественным руководителем с 1988 года, проходит церемония прощания.