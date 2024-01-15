Три проекта из КБР получат 12,2 млн рублей из Фонда президентских грантов

В числе организаций-победительниц "Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа", "Мир, где добро" и "Достояние республики"

НАЛЬЧИК, 15 января. /ТАСС/. Три общественные организации из Кабардино-Балкарской Республики (КБР) стали победителями первого конкурса 2024 года Фонда президентских грантов. Сумма поддержки превысит 12,2 млн рублей, сообщили в республиканском министерстве по делам национальностей и общественным проектам.

"Всего от КБР в фонд поступило 15 общественных инициатив, победителями конкурса стали 3 некоммерческих организации. В том числе межрегиональная общественная организация "Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа", благотворительный фонд Виктории Родиной "Мир, где добро" и автономная некоммерческая организация по помощи талантливым детям, молодежи и инвалидам, поддержки и продвижения социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов "Достояние республики". Общая сумма грантов превышает 12,2 млн руб.", - говорится в сообщении.

Как следует из описаний на сайте Фонда президентских грантов, проект "Школа мам" - это социальный образовательный проект для молодых мам, имеющих детей до трех лет и интересующихся вопросами здоровья и развития детей. Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа займется "продвижением в общественном пространстве объединяющих смыслов российского Кавказа с участием молодых кавказоведов". Проект "Мир, где добро" посвящен одному из существенных вопросов современного общества - доступа инвалидов к образованию.