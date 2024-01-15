В правительство внесли проект обновленной Стратегии госнацполитики

По словам руководителя ФАДН Игоря Баринова, прежде всего, изменения учитывают интеграцию новых регионов "в сферу реализации госнацполитики"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) завершило работу по обновлению Стратегии государственной национальной политики РФ, проект документа внесен в правительство. Об этом на Всероссийском форуме "Малая Родина - сила России" на ВДНХ сообщил руководитель ФАДН Игорь Баринов.

"По поручению президента подготовлен и внесен в правительство проект внесения изменений в стратегию госнацполитики. <…> Работа над проектом носила открытый характер, были задействованы представители 16 федеральных органов власти, экспертное, научное сообщество", - сказал Баринов.

По его словам, прежде всего, изменения учитывают интеграцию новых регионов "в сферу реализации госнацполитики". Как напомнил Баринов, поставлена задача, чтобы к 2030 году новые субъекты РФ по всем основным индикаторам достигли общероссийских показателей.

"Безусловно, внесение изменений в стратегию связано с необходимостью учета новых геополитических реалий. При сохранении базовых принципов акцент в новой редакции будет сделан на укреплении единства российской нации, формирования российской гражданской идентичности", - добавил руководитель ФАДН.

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося в мае 2023 года, дал поручение скорректировать Стратегию государственной национальной политики РФ. Глава государства отмечал, что при корректировке стратегии необходимо "предусмотреть интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации государственной национальной политики РФ". Также поручалось "определить целевые показатели, позволяющие оценить эффективность работы по основным направлениям государственной национальной политики РФ и достижение ожидаемых результатов ее реализации".

Всероссийский форум "Малая Родина - сила России" проходит 15-16 января 2024 года в Москве. Планируется, что его участниками станут 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Мероприятие проходит впервые по поручению президента РФ Владимира Путина. Организатор - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента России.