Прокуратура Москвы зафиксировала снижение количества преступлений в 2023 году

В прошлом году в городе зарегистрировали около 133 тыс. преступлений

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Около 133 тыс. преступлений зарегистрировано за прошедший год в Москве. Это на 2,4% меньше, чем годом ранее, сообщили журналистам в пресс-службе столичной прокуратуры.

"За 12 месяцев 2023 года в Москве совершено 133 650 преступлений, что на 2,4% меньше, чем в 2022 году", - сказали в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, значительно снизилось количество преступлений, совершенных в Центральном административном округе, Новой Москве и Зеленограде - на 15,2%, 7,7% и 8,1% соответственно.

Как отметили в прокуратуре, более чем на 30% по сравнению с 2022 годом снизилось количество грабежей, автомобильных краж и вымогательств. При этом на 25% возросло количество мошенничеств - за год их зарегистрировано более 49 тыс.