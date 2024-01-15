В Москве опубликовали график техобслуживания газового оборудования в домах на 2024 год

Актуальную дату проверки можно узнать на сайте АО "Мосгаз"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Власти Москвы опубликовали график планового техобслуживания газового оборудования на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) столичного правительства.

"Специалисты КГХ ежегодно проводят плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Эта работа находится на особом контроле, соответствующие графики утверждаются префектурами административных округов. Выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится инструктаж, им выдаются памятки", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводит пресс-служба.

Он уточнил, что в столице более 1,8 млн семей пользуются газовыми плитами. "Чтобы они работали безопасно, очень важно своевременно проверять их состояние", - пояснил Бирюков.

Актуальную дату проверки можно узнать на сайте АО "Мосгаз" и с помощью Telegram-бота. В сервисе есть подписка на уведомления, они придут на почту или в мессенджер за неделю и сутки до проверки. По итогам можно оставить обратную связь и оценить работу специалиста.

"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена", - напомнили в КГХ.

Ответственность за содержание и замену газового оборудования несет собственник или наниматель жилого помещения, подчеркнули в пресс-службе.