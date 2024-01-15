В РФ число проданных билетов на новогодние развлекательные мероприятия выросло на 57%

При этом в "Яндекс. Афише" сообщили, что более половины всех заказов пришлось на кино

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Число проданных за новогодние праздники билетов на концерты, шоу, в театры и на спортивные мероприятия выросло почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в "Яндекс. Афише".

"Количество проданных билетов на развлекательные события (за исключением кино) в праздничные дни выросло на 57% по сравнению с прошлым годом. В среднем на развлекательные события россияне тратили 4 359 рублей, что на 21,5% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом более половины всех заказов (54,8%) пришлось на кино. Еще 14,4% заказов - на концерты, которые пройдут в течение января и позже. В целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи билетов на концерты в праздничные дни выросли почти в два раза.

Также в 1,8 раза выросли продажи билетов в театр, в два раза - на спортивные мероприятия.