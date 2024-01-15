В большинстве регионов внедрили единый стандарт поддержки семей бойцов СВО

За 2023 год было принято несколько федеральных законов, направленных на господдержку ветеранов СВО, напомнил первый зампредседателя Совета Федерации, глава рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 января. /ТАСС/. Единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и членов их семей, состоящий из 20 пунктов, внедрен в большинстве субъектов РФ. Об этом заявил первый зампредседателя Совета Федерации, глава рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак на церемонии открытия форума ветеранов СВО "Вместе победим".

"Рабочей группой [в прошлом году] был разработан единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, в него вошло 20 наиболее востребованных мер: бесплатное социальное обслуживание, психологическая помощь, налоговые льготы, бесплатные путевки [на отдых] для членов семей военнослужащих. На сегодняшний день в большинстве регионов нашей страны этот единый стандарт внедрен", - сказал Турчак.

Он напомнил, что за 2023 год было принято несколько федеральных законов, направленных на господдержку ветеранов СВО, в том числе "ветераны и их дети получили серьезное преимущество при зачислении в вузы и колледжи, получили право бесплатно пройти переобучение и получить дополнительное специальное образование". Турчак отметил, что таким образом было завершено выстраивание полноценной системы льгот в сфере образования от внеочередного зачисления детей бойцов в садики до льготного поступления в высшие учебные заведения.

Также он подчеркнул, что работодатели, которые принимают на работу ветеранов СВО, получают теперь статус социального предпринимателя.

"Ветераны СВО должны быть вовлечены в политическую жизнь, представлены в органах власти, в прошлом году они приняли участие в выборах в единый день голосования, по итогам большинство из них получили поддержку людей и пополнили ряды законодательных собраний, городских дум, местных советов", - сказал Турчак. Он добавил, что все высказанные на форуме идеи и предложения будут отработаны в рамках фонда "Защитники Отечества" и рабочей группы по вопросам СВО, "чтобы никто из ветеранов и членов их семей, семей погибших товарищей не остался без внимания и заботы".

Форум "Вместе победим" организует фонд "Защитники Отечества", он завершится 17 января. В нем участвуют более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов России, а также социальные координаторы и руководители филиалов фонда, представители власти и экспертного сообщества. Форум нацелен на укрепление статуса ветерана СВО, интеграцию ветеранов в общественные и государственные проекты, ориентированные на укрепление гражданского общества.