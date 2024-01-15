В Москве в 2023 году обновили 13 коммуникационных коллекторов

В рамках проектов специалисты восстановили разрушенные слои бетона и ходовые дорожки, отремонтировали дренажные системы и гидроизоляцию строительных конструкций, заменили кабельные и технологические металлоконструкции

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) отремонтировали и модернизировали 13 коммуникационных коллекторов за минувший год. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В столице проводится планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих объектов позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В прошлом году модернизировали и капитально отремонтировали 13 сооружений, еще в пяти стартовали строительно-монтажные работы", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что коллекторы обновили в Центральном, Юго-Западном, Западном и Зеленоградском административных округах. "В рамках проектов восстановили разрушенные слои бетона и ходовые дорожки, отремонтировали дренажные системы и гидроизоляцию строительных конструкций, заменили кабельные и технологические металлоконструкции. В коллекторах была проведена модернизация охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи, обновлены системы оповещения и управления эвакуацией, контроля температуры и уровня воды", - добавил заммэра.

Глава КГХ отметил, что "коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций". Общая протяженность коллекторов превышает 800 км.