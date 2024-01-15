В Омской области заболеваемость COVID-19 выросла в 2,5 раза за неделю

В регионе диагностировали 286 случаев болезни

ОМСК, 15 января. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в Омской области выросла после окончания праздников в 2,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"По итогам второй недели (8-14 января 2024 года) зарегистрировано 286 случаев заболеваний COVID-19. Показатель заболеваемости составил 15,22 на 100 тыс. населения, что в 2,5 раз выше, чем на предыдущей неделе. Ежедневно регистрировалось от 7 до 84 случаев заболеваний", - говорится в сообщении.

В Омске зарегистрировано 82,2% всех случаев заражения этим вирусом. Большая часть заболевших - 88,5% - взрослые. Почти в 97% случаев болезнь протекает в виде ОРВИ, добавили в управлении.

По данным портала "Объясняем.рф", в Омской области за первую неделю года выявили 110 случаев инфицирования, 32 человека госпитализировали, 2 пациента умерли.