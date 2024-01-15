В Подмосковье очистили от снега более 10 тыс. км дорог

В приоритетном порядке обрабатывались дороги с интенсивным движением и проезды к социально значимым объектам, маршруты движения общественного транспорта

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области минувшей ночью очистили от снега и обработали противогололедными материалами свыше 10 тыс. км дорог. В работах задействовали более 500 единиц техники и около 900 рабочих, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Московской области за ночь дорожные службы обработали противогололедными материалами и очистили от снега более 10 тыс. км региональных и муниципальных дорог. В приоритетном порядке обрабатывались дороги с интенсивным движением и проезды к социально значимым объектам, маршруты движения общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в работах были задействованы более 500 единиц снегоуборочной техники и порядка 900 дорожных рабочих.

В пресс-службе добавили, что оперативный штаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта. В настоящее время работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

В министерстве отметили, что в понедельник на территории Московской области прогнозируется снег. Днем температура воздуха составит 4 градуса ниже нуля. На дорогах возможна гололедица и образование снежных заносов. Участников дорожного движения призывают быть предельно внимательными: водителям нужно быть аккуратными при вождении, избегать резких маневров, держать дистанцию и не превышать скорость. Пешеходам следует ожидать транспорт на специальных площадках, переходить дорогу и железнодорожные пути по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.