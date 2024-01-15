Председателя Союза десантников Урала признали негодным для работы в зоне СВО

Как уточнил его адвокат Дмитрий Бушухин, Евгений Тетерин намерен вернуться в зону проведения спецоперации в другом статусе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Председателя Союза десантников Уральского федерального округа Евгения Тетерина, в отношении которого возбудили уголовное дело о посредничестве в даче взятки, признали негодным для участия в специальной военной операции. Информацию об этом подтвердил ТАСС его адвокат Дмитрий Бушухин.

По данным картотеки Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в сентябре 2023 года производство по уголовному делу по статье о посредничестве во взятке приостановили в связи с отсутствием Тетерина из-за его работы в зоне СВО. 11 января 2024 года производство по делу было возобновлено. Первое заседание состоялось 15 января.

"[Евгений Тетерин] планирует [вернуться на СВО] в другом статусе", - сказал Бушухин, отвечая на вопрос о том, действительно ли Тетерин не годен к службе на СВО.

Председателя Союза десантников Урала Тетерин арестовали 18 ноября 2021 года по статье о посредничестве во взятке. Один из эпизодов, как ранее сообщал источник ТАСС, произошел, когда директор ООО "Уралщебень", чья компания нанесла ущерб природе на 400 млн рублей, передал взятку, предназначавшуюся надзорному органу, посреднику, от которого деньги попали к председателю Союза десантников по УрФО. Позднее адвокат Дмитрий Бушухин сообщил о новом эпизоде посредничества - переданные 3 млн рублей через Тетерина были предназначены для взятки неустановленным должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела в отношении директора ООО "Уралщебень". Однако защитник отмечал, что по второму эпизоду у Тетерина есть алиби.