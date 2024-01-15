В Новосибирске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать с 16 по 18 января

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению в воздухе вредных примесей, объявили в Новосибирске, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"В Новосибирске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей первой степени опасности. Он будет действовать с 10:00 16 января до 18:00 18 января", - говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского УГМС в Новосибирской области ожидается похолодание, в ночь на 16 января температура воздуха опустится до -35 градусов, в последующие двое суток ночью похолодает до -37 градусов.

Во время неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. В этот период предприятиям, где производство связано с выбросом загрязняющих веществ, предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.