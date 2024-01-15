Путин обеспокоен сокращением количества учителей естественных наук

Президент РФ также выслушал доклад министра просвещения Сергея Кравцова о реализации программы капитального ремонта школьных зданий и сооружений

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с министром просвещения Сергеем Кравцовым и обсудил вопросы развития образования в стране. В частности, российский лидер обратил внимание на проблему сокращения преподавателей естественных наук.

"Количество учителей сокращается. По математике, физике, информатике", - высказал обеспокоенность Путин, в ответ на замечание министра о том, что качество образования зависит от учителя.

Путин также выслушал доклад Кравцова о реализации программы капитального ремонта школьных зданий, сооружений. Путин подчеркнул, что эта программа "касается очень многих людей у нас в стране". "Ее трудно переоценить", - отметил он, добавив, что на эти цели "выделены достаточно приличные деньги".