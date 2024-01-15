Мэр Донецка заявил, что установка бетонных укрытий проблематична из-за хаотичных обстрелов

Алексей Кулемзин уточнил, что простейшим укрытием в городе являются подвальные помещения, которые открыты

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Возведение бетонных укрытий на улицах Донецка по опыту Белгорода проблематично из-за хаотичных обстрелов города украинскими военными, сообщил ТАСС мэр Донецка Алексей Кулемзин на полях Международной выставки-форума "Россия".

"У нас есть подобного рода укрытия, но, учитывая полностью хаотичный характер обстрела, размещение кубов представляется проблематичным. Поэтому простейшим укрытием являются подвальные помещения, все подобные укрытия у нас есть, все двери открыты, мы 10 лет в войне, поэтому мы имеем определенный опыт, как укрываться при обстрелах", - сказал Кулемзин.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили установку 22 остановок из бетонных конструкций в Белгороде, 21 обложили песком. В планах установить по городу более 400 остановок из железобетона, из песка и из модульных конструкций.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.