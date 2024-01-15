Губернатор Липецкой области выступает за ужесточение наказаний для управляющих компаний

По словам Игоря Артамонова, инициатива стала следствием нескольких коммунальных аварий

ЛИПЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступает за ужесточение наказания для управляющих компаний в сфере ЖКХ.

"Необходимо подготовить законодательную инициативу по ужесточению ответственности управляющих компаний за халатность и неисполнение обязанностей", - сказал на совещании с членами регионального правительства Артамонов. Он заметил, что подобная инициатива стала следствием нескольких коммунальных аварий, которые произошли в Липецке, оставив без отопления более 300 домов.

"Сейчас подача тепла возобновлена почти во всех зданиях, на особом контроле две многоэтажки, где на входе в здания перемерзли трубы, аварийные службы устраняют возникшие неполадки, после завершения работ подача тепла возобновится", - заметил Артамонов.

По словам губернатора, причиной осложнения ситуации стали действия управляющих компаний. "В зданиях захламлены подвалы - аварийным бригадам просто не пройти, в некоторых УК не хватило сотрудников для проведения пусконаладочных работ, и они об этом умолчали, как можно быть настолько халатными, когда речь идет о безопасности людей?" - сказал Артамонов. Он добавил, что будут проведены дополнительные проверки недобросовестных управляющих компаний и приняты меры к ужесточению ответственности.

В этой связи губернатор также напомнил, что в воскресенье вечером его заместитель Роман Петрухин с мэром Липецка делали поквартирный обход в проблемных домах, разговаривали с управляющими компаниями, смотрели техпомещения. "Коллеги все задокументировали, это материалы для обращения в прокуратуру, наказание должно быть уголовным - никак иначе, а инициативу об изменении ответственности управляющих компаний направляем в облсовет", - заключил Артамонов.