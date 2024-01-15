Число заболевших гриппом и ОРВИ в Тульской области выросло за неделю на 57%

Эпидпорог в регионе превышен на 12%

ТУЛА, 15 января. /ТАСС/. Более 5,4 тыс. случаев заболевания острыми респираторным вирусными инфекциями и 112 случаев гриппа выявили в Тульской области с 8 по 14 января, что на 57% больше уровня предыдущей недели, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"На прошедшей неделе по области зарегистрировано 5 478 случаев ОРВИ и гриппа, что выше эпидемического порога по ОРВИ среди совокупного населения на 12% и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 57%. Заболеваемость выше эпидемического порога только среди взрослых на 82%", - говорится в сообщении.

С 8 по 14 января в области зарегистрировали 112 случаев гриппа, у всех заболевших подтверждены вирусы гриппа А, все они не были привиты. Неделей ранее в регионе выявили 59 случаев заболевания гриппом, а также 3 497 случаев ОРВИ, что было ниже эпидемического порога.