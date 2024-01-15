Новые регионы планируют максимально интегрировать в систему образования России за два года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует максимальную интеграцию ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в российскую систему образования в течение двух лет. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Новые регионы включены в национальный проект "Образование" и будут участвовать в федеральном проекте капитального ремонта школ. Мы планируем в течение двух лет осуществить максимальную интеграцию в российскую систему образования", - сказал он.
По словам министра, в школьные библиотеки регионов поставили уже 1,3 млн экземпляров художественной литературы, отремонтировали 683 школы.
Кравцов также отметил, что охраной обеспечены все школы регионов, а все учащиеся начальных классов - горячим питанием. Кроме того, в рамках проекта "Лица дружбы" у школ новых регионов теперь есть школы-побратимы в других регионах, добавил министр.