Новые регионы планируют максимально интегрировать в систему образования России за два года

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, на территориях уже отремонтировали 683 школы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует максимальную интеграцию ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в российскую систему образования в течение двух лет. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Новые регионы включены в национальный проект "Образование" и будут участвовать в федеральном проекте капитального ремонта школ. Мы планируем в течение двух лет осуществить максимальную интеграцию в российскую систему образования", - сказал он.

По словам министра, в школьные библиотеки регионов поставили уже 1,3 млн экземпляров художественной литературы, отремонтировали 683 школы.

Кравцов также отметил, что охраной обеспечены все школы регионов, а все учащиеся начальных классов - горячим питанием. Кроме того, в рамках проекта "Лица дружбы" у школ новых регионов теперь есть школы-побратимы в других регионах, добавил министр.