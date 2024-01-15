Ежегодно около 25% муниципальных служащих проходят переобучение

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что Минтруд подготовил рекомендации для муниципальных образований с точки зрения вовлечения инструментов целевого набора в повседневную работу

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Около 25% муниципальных служащих в России проходят переобучение каждый год, на муниципальной службе сформирована программа постоянного повышения квалификации молодых кадров. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на пленарной дискуссии форума "Малая Родина - сила России" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Сегодня молодежь в первую очередь смотрит на свое место работы с точки зрения возможности повышения своей квалификации. Мне очень приятно сегодня говорить, что у нас в принципе на муниципальной службе сформирована программа постоянного повышения квалификации молодых кадров. Ежегодно мы видим, что 23-25% служащих проходят переобучение, это действительно важно сегодня при определении потенциального места работы", - сказал он.

Котяков отметил, что в сегодняшних условиях, формируя предложение для рынка труда, нужно "исходить из таких моментов, как возможность закрепиться на конкретном предприятии, удобства трудоустройства, запроса со стороны молодых людей к тому месту работы".

Он добавил, что Минтруд подготовил рекомендации для муниципальных образований с точки зрения вовлечения инструментов целевого набора в повседневную работу.

"Мы сформировали в прошлом году нормативно-правовой указ о кадровом резерве, в ближайшее время, надеемся, что выйдет указ, который позволит формировать кадровый резерв на территории всей нашей страны. Очень важно, что включение в кадровый резерв является результатом оценки результатов конкретного человека на конкретное рабочее место. Включение в кадровый - это один из инструментов социального лифта, который сегодня используется в органах государственной и муниципальной власти", - подытожил он.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.