Москвичи стали в три раза чаще пользоваться зарядками для электромобилей в 2023 году

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, с момента запуска проекта "Энергия Москвы" пользователи подзарядились на городских зарядных станциях более 300 тыс. раз

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Жители Москвы в прошлом году в три раза чаще пользовались зарядками для электромобилей, чем годом ранее. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вы (жители столицы - прим. ТАСС) стали пользоваться городскими электрозарядными станциями почти в три раза чаще, чем в 2022 году. Вот немного статистики за минувший год: число электрозарядных станций в столице выросло до 240, пользователей стало больше в 3 раза, при возросшем количестве электрозарядных сессий и парка электромобилей мы смогли сохранить оптимальный уровень загрузки - 10%", - говорится в публикации.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводят в департаменте, с момента запуска проекта "Энергия Москвы" в 2020 году пользователи подзарядились на городских зарядных станциях более 300 тыс. раз.

"В 2024 году мы продолжим развивать инфраструктуру в городе с учетом пожеланий владельцев электромобилей. Свои предложения можете отправить нам на electro@mos.ru", - заключили в департаменте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столицу подготовят к массовому использованию электроавтомобилей. Так, сеть зарядок электромобилей в городе будет расширена, станции появятся в паркингах торговых и офисных центров.