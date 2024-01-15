Кравцов сообщил, что в школах решат кадровые проблемы

Министр просвещения РФ также отметил, что уже более 50 тыс. студентов работает в школах

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Проблемы с сокращением числа учителей по определенным предметам будут решены, наблюдается рост числа преподавателей русского языка, логопедов и дефектологов. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе совещания глава государства обратил внимание на проблему сокращения преподавателей естественных наук.

"Мы уверены, что эти проблемы будут решены, тем более что есть ваше поручение, изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах", - сказал он.

По данным Минпросвещения, сегодня уже более 50 тыс. студентов работает в школах. "У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, но мы видим, что педагогическое образование сегодня второе по популярности: в этом году в педагогические вузы Министерства просвещения было подано на 100 тыс. больше заявлений, чем в прошлом. В прошлом году педагогическое образование было третьим по популярности", - добавил Кравцов.