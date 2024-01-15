Володин наградил журналистов за освещение работы Госдумы в 2023 году

Среди лауреатов - специальный корреспондент редакции политической информации ТАСС Екатерина Паньшина

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил журналистов парламентского пула с Днем российской печати и наградил победителей творческого конкурса на лучшее освещение деятельности палаты в 2023 году. Среди лауреатов - специальный корреспондент редакции политической информации ТАСС Екатерина Паньшина.

По словам Володина, в Госдуме аккредитованы 1 062 журналиста. "Это самый большой журналистский пул аккредитованных при органах власти СМИ", - отметил Володин на церемонии.

Председатель Госдумы поблагодарил журналистов за совместную работу, подчеркнув, что "открытость - неотъемлемая составляющая парламентаризма". По его словам, благодаря объективному освещению деятельности Госдумы представителями СМИ "у депутатов получается выстраивать эффективный диалог с обществом".

С Днем российской печати парламентский пул также поздравили лидеры думских фракций.