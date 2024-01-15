Автографы Наполеона Бонапарта выставят на торги 25 января

Стартовая ставка составит 280 тыс. рублей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Два оригинальных документа с подписью французского императора Наполеона Бонапарта представят на аукционе 25 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Обращают внимание на себя автографы французского императора Наполеона Бонапарта (1769-1821), выставленные на торги 25 января. Во-первых, крайне редкий документ эпохи наполеоновских войн, связанный с мобилизацией итальянцев в армию и написанный 2 апреля 1813 года в Елисейском дворце, - указ на итальянском языке", - рассказали в пресс-службе.

Подлинность документа подтверждается сертификатом International Autograph Auctions Europe SL. Стартовая ставка на предстоящих торгах составит 280 тыс. рублей.

С аналогичной стартовой ценой выставлена подпись Бонапарта на лицензии капитану французского корабля, выданной для поставки товаров из Англии и в Англию. Документ датируется 1813 годом.

Кроме того, на предстоящей сессии в Санкт-Петербурге, которая пройдет 18 января, представят Звезду ордена Святой Анны для нехристиан, учрежденный императором Павлом I в 1735 году для отличия духовных лиц, военных, гражданских и придворных чинов. Раритет выставлен по стартовой ставке 750 тыс. рублей.