Новый автобусный маршрут Ялта-Мариуполь запустят из Крыма

Рейсы планируют осуществлять ежедневно

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта-Мариуполь запустят из Крыма в ДНР с 19 января. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.

"По многочисленным просьбам жителей Мариуполя и Республики Крым с 19 января 2024 года запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта-Мариуполь", - говорится в сообщении.

Маршрут будет обслуживаться комфортабельными автобусами, рейсы будут выполняться ежедневно.

"Время отправления из Ялты - 11:00, из Алушты - 11:45, из Симферополя (АС "Курортная") - 13:00, из Джанкоя - 14:50. Маршрут будет проходить через Геническ, пгт Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, пгт Мангуш", - уточнили в региональном минтрансе.

В ведомстве добавили, что регулярно между Крымом и новыми регионами курсируют автобусы по маршрутам Джанкой - Геническ, Симферополь - Бердянск, Симферополь - Мелитополь, Ялта - Геническ, Ялта - Мелитополь, Симферополь - Скадовск, Евпатория-Симферополь-Геническ, Евпатория - Мелитополь и Ялта - Минск.