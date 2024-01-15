В Ленобласти заявили, что медучреждения региона укомплектованы специалистами на 85%

По словам председателя Комитета по здравоохранению области Александра Жаркова, в регионе с 2024 года вводятся новые меры поддержки медиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Медицинские учреждения Ленинградской области укомплектованы врачами и средним медицинским персоналом на 85%. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель Комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков.

"В настоящее время укомплектованность медицинскими кадрами в среднем у нас 85%, мы - лидеры в Северо-Западном регионе по врачам - 83% укомплектованность, по среднему медицинскому персоналу - порядка 88%. Безусловно, мы не стоим на месте, ежегодно губернатор Александр Дрозденко выделяет дополнительные финансовые средства на социальную поддержку", - сказал он.

По словам председателя комитета, власти региона осознают важность полной укомплектованности медицинскими специалистами, поэтому с 2024 года вводятся новые меры поддержки. Так, в конце 2023 года вышло постановление о поддержке работников скорой медицинской помощи, а также медицинских работников, которые работают в школах и дошкольных учреждениях. Кроме этого, вышло постановление о выделении земельных участков специалистам, которые работают в регионе более пяти лет. Также вдвое планируют увеличить количество бюджетных мест для обучения среднего медицинского персонала.

Как добавил Жарков, благодаря существующим мерам поддержки в Ленобласти в 2023 году трудоустроились более 1,2 тыс. врачей, впервые за долгие годы регион выполнил на 100% показатель проекта "Земский доктор".