В центре Берлина тысячи фермеров собрались на демонстрацию

Они собрались в знак протеста против планов властей по сокращению субсидий и отмене налоговых льгот

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Тысячи фермеров собрались у символа Берлина - Бранденбургских ворот - на демонстрацию в знак протеста против планов властей по сокращению субсидий и отмене налоговых льгот. В утренние часы на сельхозтехнике они блокировали центральные улицы германской столицы, движение в городе парализовано, передает корреспондент ТАСС.

Тракторы, полуприцепы, тягачи еще в воскресенье заполонили правительственный квартал: по данным газеты Bild, только там сейчас находятся около 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Они стоят прямо посреди бульвара Унтер-ден-Линден, на Потсдамской площади, на улице 17 Июня, вокруг колонны Победы, некоторые фермеры даже умудрились заехать на улицы между зданиями парламента.

© Вячеслав Филиппов/ ТАСС

Рано утром полиции пришлось перекрыть подъезды к правительственному кварталу и перенаправить технику в другие районы города, в частности к Олимпийскому стадиону. Как сообщили журналистам в правоохранительных органах, всего в Берлин в понедельник прибыло "намного больше [заявленных] 5 тыс." сельскохозяйственных машин.

На технике закреплены плакаты с надписями: "Светофор" в отставку" (так в Германии называют правящую коалицию - по цветам входящих в нее партий), "Светофор" разоряет сельское хозяйство. Не с нами!", "Погибнет фермер - погибнет страна", "Справедливые условия для моего будущего", "Настало время для того, чтобы что-то изменилось", "Нет фермерского хозяйства - нет продовольствия, нет будущего".

Атмосфера

Для согрева некоторые протестующие разожгли в металлических котлах огонь, на котором жарят сосиски и хлеб. Кое-кто даже привез с собой полевую кухню. Дров, очевидно, предостаточно: на Унтер-ден-Линден, например, стоит прицеп, наполненный ими. Кроме того, значительные запасы можно увидеть и в ковшах многих тракторов. Везде у Бранденбургских ворот чувствует запах горящей древесины, звучит музыка. "Ну же, конец рабочего дня!" - обращаются собравшиеся у огня фермеры к проходящим мимо туристам или просто любопытствующим, которые охотно фотографируются у техники.

© Вячеслав Филиппов/ ТАСС

Атмосфера вокруг демонстрации порой напоминает народный праздник, но настроение некоторых участников отнюдь не позитивное, а планы - далеко не миролюбивые. Так, берлинская полиция в X (ранее Twitter) сообщила о том, что на востоке города остановила тракторы, нагруженные фекалиями. По согласованию с организаторами протестов они были исключены из участия в акции сельхозпроизводителей.

Многие фермеры держат в руках национальные флаги Германии, тем самым показывая, что акция направлена на улучшение условий работы и жизни не только их самих, но всех граждан. "Ведение собственного фермерского хозяйства перестало оправдывать себя. Но проблема шире, посмотрите на цены. Они растут, а льготы отменяются. Мы находимся здесь ради каждого немца", - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС один из протестующих.

© Вячеслав Филиппов/ ТАСС

Глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид, выступая перед собравшимися, потребовал от властей отказаться от отмены налоговых льгот для сельхозпроизводителей. "Мы важная часть Германии, лучше не забывайте об этом", - сказал он, обращаясь к присутствовавшему на сцене министру финансов Кристиану Линднеру.

Меры безопасности

Правопорядок во время акции фермеров обеспечивают около 1,3 тыс. полицейских, сообщила журналистам глава берлинской полиции Барбара Словик. По ее словам, "особое значение" придается мерам безопасности в правительственном квартале.

Как убедился корреспондент ТАСС, улицы, ведущие к историческому зданию рейхстага и ведомству канцлера, перекрыты. Пройти можно только депутатам, работающим там сотрудникам или представителям прессы.

© Вячеслав Филиппов/ ТАСС

Из-за акции парализовано движение общественного транспорта. "На многих автобусных линиях по всему городу из-за крупной демонстрации могут иметь место задержки, изменение маршрутов, их частичная или полная отмена", - говорится в сообщении Берлинского управления городского транспорта (BVG).

С 8 января германские фермеры возобновили протесты против планов правительства сократить субсидии и отменить несколько льгот для сельхозпроизводителей. Они заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ. Кабмин Германии ранее был вынужден изыскивать статьи экономии бюджетных средств. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Несколько статей экономии коснулся фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно.

© Вячеслав Филиппов/ ТАСС

За этим последовали масштабные протесты, одна из акций 18 декабря прошла у Бранденбургских ворот в Берлине. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать свои планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов.