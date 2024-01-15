Защита Удальцова обжаловала его арест по делу об оправдании терроризма

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 февраля

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сторона защиты координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, обвиняемого по делу об оправдании терроризма с использованием интернета, подала жалобу на его арест. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский.

"Я и мои коллеги, Волкова В. В. и Репкин Д. Ю., подали апелляционные жалобы на решение Басманного суда по мере пресечения Удальцову", - сказал он.

Басманный суд Москвы 12 января постановил избрать Удальцову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 февраля. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). По словам адвокатов, в тех действиях лидера "Левого фронта", которые ему инкриминируют, отсутствует состав преступления.

Ранее сообщалось, что в квартире Удальцова в Москве был проведен обыск, изъяты документы, гаджеты и электронные носители информации. После этого его увезли на допрос в Следственный комитет.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков, он был приговорен к 4,5 года колонии. Вину он не признал. В августе 2017 года Удальцов был освобожден.