Дом Гоголя в центре Одессы решили превратить в апарт-отель

Издание "Думская" уточнило, что объект получит название Rosset в честь Александры Осиповны Смирновой, с которой писателя связывала глубокая дружеская и духовная близость

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Дом в центре Одессы, в котором Николай Гоголь работал над вторым томом "Мертвых душ", после 20-летнего запустения решено реставрировать и превратить в апарт-отель. Об этом сообщает издание "Думская".

По его информации, объявления о продаже апартаментов по цене $2,7 тыс. за кв м уже появились на специализированных сетевых площадках, а также на официальном сайте Maestro Hotel Management - компании по управлению премиальными гостиницами и ресторанами и их строительству, которая взяла объект под свой контроль.

Как сообщили изданию в компании, апарт-отель получит название Rosset в честь Александры Осиповны Смирновой (Россет), с которой писателя связывала глубокая дружеская и духовная близость. "Внешний вид дома будет сохранен до мельчайших деталей, за этим очень строго следят. На первом этаже будут коммерческие помещения, на втором и третьем этажах - апартаменты", - цитирует "Думская" в своем Telegram-канале менеджера управляющей компании. Представитель компании также отметил, что собственник в соответствии с договором получит право проживать там не более трех недель в году, все остальное время помещения будут сдаваться в аренду.

Как отмечается, за годы запустения в здании обрушилась часть кровли, а несущие конструкции и перекрытия пришли в аварийное состояние. В 2020 году была создана комиссия, которая изучила состояние особняка, а летом 2021 года ремонт наконец начался. Однако и в настоящее время какой-либо строительной активности в здании не наблюдается, а на фасаде закрытого полотном дома можно по-прежнему увидеть трещины. Все это, как считает издание, вряд ли может свидетельствовать о скором окончании работ, а значит, судьба шедевра архитектуры, как была, так и остается неопределенной. При этом на нем уже пытаются зарабатывать, подчеркивает "Думская".

Дом Гоголя

Дом Гоголя в Одессе был построен в 1846 году и принадлежал дяде писателя по материнской линии - отставному генерал-майору Андрею Трощинскому. Гоголь останавливался у него зимой 1850-1851 годов, когда завершал работу над вторым томом поэмы "Мертвые души". Как отмечают украинские СМИ, последние 20 лет дом был заброшен и с каждым годом разрушался все сильнее.

Тем временем на Украине велись и продолжают вестись споры, является ли Гоголь, писавший на русском языке, украинским писателем. Видимо, не решив однозначно этот вопрос, земляки писателя в одном из сел Полтавской области переименовали улицу его имени наряду с другими, названными в честь российских литераторов и ученых. Правда, при изъятии из школьной программы русскоязычных писателей изучение творчества Гоголя в порядке исключения было решено оставить наряду с отдельными произведениями Михаила Булгакова и Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Сам Гоголь говорил, что не знает, какая у него душа - "хохлацкая или русская". "Обе природы слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, - явный знак, что они должны пополнить одна другую", - писал он в письме Смирновой (Россет).