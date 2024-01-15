Жители ЛНР смогут проголосовать на выборах с паспортом Украины

В избиркоме региона сообщили, что при голосовании на президентских выборах можно будет предоставлять документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства на территории республики не позже 30 сентября 2022 года

ЛУГАНСК, 15 января. /ТАСС/. Избирательная комиссия Луганской Народной Республики (ЛНР) утвердила перечень документов, с которыми жители ЛНР смогут проголосовать на выборах президента. Как сообщается в Telegram-канале регионального избиркома, проголосовать на выборах жители ЛНР смогут, в том числе по паспорту гражданина Украины и военному билету.

"Избирком ЛНР утвердил перечень документов, использование которых допускается помимо паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, при проведении на территории ЛНР выборов президента РФ. <...> Допускается использование: паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории ЛНР (паспорт ЛНР), паспорта гражданина Украины с отметкой о регистрации по месту жительства на территории ЛНР не позднее 30 сентября 2022 года, <…> военный билет солдата, сержанта, прапорщика, военный билет офицера запаса ЛНР, удостоверение личности офицера ЛНР", - говорится в сообщении.

В избиркоме региона сообщили, что при голосовании на президентских выборах жители ЛНР также смогут предоставлять документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства на территории республики не позже 30 сентября 2022 года.

18 декабря прошлого года председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко сообщала ТАСС, что граждане Украины, проживающие в республике, предварительно, смогут проголосовать на выборах президента РФ на избирательных участках в регионе.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.