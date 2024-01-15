В Подмосковье начался прием заявок на участие в программе "Земский учитель"

Победители отбора получат единовременную выплату - 1 млн рублей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Заявки на участие в программе по трудоустройству педагогов в образовательные учреждения в малых городах и селах "Земский учитель" начали принимать в Московской области. В этом году в регион планируется привлечь учителей русского языка и литературы, а также математики, сообщила пресс-служба министерства образования области.

"В Подмосковье "земские учителя" приезжают работать с 2020 года. За это время нам удалось привлечь в малые города и села более 100 педагогов. Кандидаты проходят конкурсный отбор, важное условие - отработать в образовательной организации не менее пяти лет. Победители отбора получат единовременную выплату - 1 млн рублей", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе добавили, что прием заявок на участие в федеральной программе "Земский учитель" уже стартовал в Подмосковье. В этом году регион планирует привлечь учителей русского языка и литературы, а также математики в шести муниципалитетах: Мытищах, Ленинском, Чехове, Химках, Наро-Фоминске и Подольске.

В министерстве уточнили, что документы на участие в программе можно подать до 15 апреля.