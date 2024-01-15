В Росгвардии назначили нового руководителя столичного главка

Новым начальником стал генерал-майор полиции Василий Сонин

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Генерал-майор полиции Василий Сонин стал новым начальником главного управления Росгвардии по Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии по Центральному округу.

"Статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой представил личному составу генерал-майора полиции Василия Сонина, назначенного указом президента РФ на должность начальника главного управления Росгвардии по Москве", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, Сонин является почетным сотрудником МВД России. Он награжден медалями "За отвагу", "За отличие в охране общественного порядка", имеет наградное оружие. Указом президента РФ от 11 марта 2022 года был назначен начальником главного управления Росгвардии по Московской области.