Украинские пограничники сообщили о блокировке румынскими фермерами двух автомобильных КПП

Блокировка не повлияла на движение других видов транспорта и пешеходов на этих КПП

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Румынские водители фур и фермеры заблокировали движение грузовиков на двух автомобильных пунктах пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба.

"Движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" заблокировано! Около 12:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное". Также началось блокирование румынского пункта пропуска "Викову-де-Сус" напротив украинского [погранперехода] "Красноильск", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госпогранслужбы.

По ее данным, блокировка не повлияла на движение других видов транспорта и пешеходов на этих КПП.

В понедельник агентство Agerpres сообщало, что переговоры между представителями водителей грузовиков и фермеров Румынии, которые уже шестой день проводят стихийную акцию протеста, и министерства финансов провалились. Демонстранты вывели на трассы грузовики и тракторы с целью замедлить или блокировать движение автотранспорта на национальных и окружных дорогах, внутри городов, на КПП "Сирет". Они протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны.

Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины сообщали, что на границе Румынии и Украины действуют КПП "Солотвино - Сигету-Мармацией" для пешего пересечения, легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 т, "Порубное - Сирет" и "Дьяково - Халмеу" для пешеходов, легковых и грузовых машин, а также "Красноильск - Викову-де-Сус" для пешеходов, легковых машин и грузовиков до 3,5 т. Между тем Украина увеличивает число пунктов пропуска на границе с Румынией. КПП "Красноильск - Викову-де-Сус", открытый 10 ноября 2022 года, стал на ней вторым, где можно оформлять коммерческие грузы. 8 января Минреинтеграции сообщило об открытии еще одного пункта пропуска на границе двух стран, предназначенного для тех, кто пересекает ее на поезде.

Румыния не первая страна ЕС, где протестующие заблокировали движение грузовиков через границу с Украиной. 6 ноября прошлого года польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини", однако 6 января акция протеста на этом пункте пропуска была прекращена. Блокируя пункты пропуска, поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. В этой связи водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли уже три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Венгрии и Словакии.