В Ленобласти появятся сады памяти на мемориале жертвам фашизма

Идея его создания появилась еще в 2020 году и была поддержана президентом России Владимиром Путиным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, продолжит развиваться и после своего открытия, которое состоится в Ленобласти в день 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко, отметив, что на территории комплекса планируется создать сады памяти.

"Здесь не только памятник, здесь получился целый комплекс, который мы, ленинградцы, планируем и дальше развивать. Здесь появятся сады памяти, которые могут разбить регионы России или представители тех стран, которые сюда приедут. Здесь также появятся места, где мы будем встречаться с нашими ветеранами и молодежью, где будем проводить большие, знаковые мероприятия. Очень важно, что проект реализован масштабно. Высота стелы - 47 м - неслучайная, мы хотели, чтобы этот памятник был виден с разных точек, в том числе автомобилистам, ведь недалеко находится пересечение нескольких дорог, включая федеральные трассы", - сказал Дрозденко.

Мемориал станет самым высоким в России, а идея его создания появилась еще в 2020 году, и была поддержана президентом России Владимиром Путиным. На месте, где в годы Великой Отечественной войны располагались многочисленные концентрационные лагеря, ныне уже возвышается стела, на вершине которой, пока еще скрытая строительными лесами, стоит фигура матери с детьми. Перед стелой уже горит Вечный огонь - у его основания можно прочесть названия фашистских концлагерей на языке тех стран, в которых они находились.

"С завтрашнего дня уже начнем демонтаж верхнего яруса лесов, там где стоит фигура матери, вы ее сможете увидеть. Несмотря на тяжелые погодные условия, мемориал будет открыт 27 января - в данной ситуации можно сказать, что все, кто над ним работал, проявили самый настоящий трудовой героизм - все выполнено на очень высоком уровне. Мы уверены, что с открытием этого мемориала Ленинградская область и вообще Российская Федерация получит уникальное место, куда можно и нужно прийти, поклониться безвинным жертвам нацизма", - отметил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Ленинградская область была ареной непрерывных боевых действий с 8 июля 1941 года, когда фашисты пришли к Лужскому рубежу, до августа 1944 года. Большая часть Ленинградской области была оккупирована войсками фашистов, но на этой территории было организовано партизанское движение. В Ленинградской области расположено 25 объектов культурного наследия, посвященных памяти мирных граждан, погибших от рук фашистских оккупантов.