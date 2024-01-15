В филиале НМИЦ Сербского прокомментировали данные Росстата по заболеваемости алкоголизмом

Директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко отметила, что их можно назвать незначительными колебаниями с учетом приведенного определенного периода, когда была пандемия

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Данные отчета Росстата о диагнозе "алкогольная зависимость" не дают основания говорить о значительном росте показателя в 2022 году. Об этом ТАСС сообщила директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на данные сборника Росстата "Здравоохранение в России-2023", что с 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось до 53 тыс. человек. Вместе с тем, в 2022 году врачи выявили 54,2 тыс. таких пациентов.

"Данные, приведенные в отчете Росстата, не дают основания говорить о значительном росте. Скорее их можно назвать незначительными колебаниями с учетом приведенного определенного периода, когда была пандемия", - сказала Клименко.

По словам Клименко, в период пандемии некоторые исследователи предсказывали значительный рост потребления спиртного. Этого не произошло, "что, по-видимому, было связано с введенными ограничениями на передвижение населения, когда "наши" пациенты больше находились под контролем своей семьи", пояснила эксперт.

Клименко отметила, что в России реализуют эффективные меры для снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма. "Успехи отмечены и на международном уровне. Так, в докладе Всемирной организации здравоохранения в октябре 2019 года было обозначено, что с 2003 по 2016 год зарегистрированное употребление алкоголя в России сократилось на 40%, незарегистрированное - на 48%, что повлекло сокращение смертности в 2003 - 2018 годах у мужчин на 39%, у женщин - на 36%. В рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Минздрав России получил от ВОЗ премию за инновационный и комплексный подход к борьбе с употреблением алкоголя", - сказала она.

Эксперт также напомнила, что в конце 2023 года кабмин утвердил новую концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Главные цели документа - снизить потребление алкоголя, а также заболеваемость, инвалидность и смертность, связанные с потреблением спиртных напитков. Итогом работы должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения. Это позволит значительно улучшить показатели общественного здоровья, и главное - повысить качество и продолжительность жизни граждан, добавила Клименко.