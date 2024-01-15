Неизвестные уничтожили памятник в музее на месте концлагеря Плашув в Польше

Была разрушена надгробная плита в честь деятельницы еврейского образования Сары Шенирер

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Неизвестные разрушили надгробную плиту в честь деятельницы еврейского образования Сары Шенирер на территории ликвидированного нацистского концентрационного лагеря Плашув в южном пригороде Кракова. Об этом сообщила сотрудница музея на месте концлагеря Эва Пясецка в эфире телеканала Telewizja Krakow.

"Плита [в честь] Сары Шенирер была вырвана из земли вместе со столбами, которые служили оградой места памяти", - сказала она. Представитель музея добавила, что, неизвестные, вероятно, использовали специальную технику, так как сделать это вручную было бы тяжело.

Инцидент расследует полиция. Администрация города на своей странице в X (ранее Twitter) просит свидетелей произошедшего сообщить в правоохранительные органы.

Как отмечает радиостанция Eska, пока неизвестно, был ли это акт вандализма или проявление антисемитизма. Инцидент привлек внимание из-за скандала с гашением ханукальных свеч в здании Сейма (нижняя палата польского парламента) депутатом от радикального объединения "Конфедерация" Гжегожем Брауном в декабре 2023 года.

Сара Шенирер (1883-1935) была деятелем еврейского образования в Польской республике. В 1917 году она открыла первую в Восточной Европе ортодоксальную школу для девочек "Бейт-Яаков", в которой светские предметы преподавались наряду с религиозными. В 1935 году Шенирер была захоронена на еврейском кладбище в Подгуже. Захоронение разрушили в ходе Второй мировой войны, когда на территории кладбища разместили нацистский концентрационный лагерь Плашув. В 2004 году там было воздвигнуто памятное надгробие в честь Шенирер.