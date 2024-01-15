OpenAI сняла запрет на использование ChatGPT в военных целях

Согласно отредактированным правилам, технология на основе искусственного интеллекта не должна применяться для "причинения вреда" самому пользователю и другим людям, при этом в качестве примера приводится "разработка или использование оружия"

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Компания OpenAI сняла запрет на использование разработанного ей чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT в военных целях. Об этом сообщило онлайн-издание The Intercept.

Как поясняет издание, ранее в правилах пользования чат-ботом был прописан запрет на его применения в целях, "связанных с высоким риском причинения физического вреда", включая "разработку оружия", "военную деятельность и боевые действия". По данным The Intercept, подобное уточнение было удалено с соответствующей страницы сайта OpenAI 10 января.

Теперь, согласно отредактированным правилам, технология на основе ИИ не должна применяться для "причинения вреда" самому пользователю и другим людям, при этом в качестве примера приводится "разработка или использование оружия". Однако прямого запрета на применение ChatGPT в военных целях в тексте больше нет.

"Мы стремились создать набор универсальных принципов, которые легко запоминаются и применяются", - сказал изданию представитель OpenAI Нико Феликс, однако отказался уточнить, касается ли запрет на "причинение вреда" военной сфера.

Интерес к разработкам наподобие ChatGPT, отмечает издание, уже высказывало оборонное ведомство США, и подобные изменения могут привести к тому, что Пентагон получит доступ к чат-боту. The Intercept поясняет, что технологии на основе ИИ не могут использоваться напрямую для уничтожения целей, однако они способны "писать коды или осуществлять закупки" в военной сфере.