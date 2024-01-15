Почти половина опрошенных мужчин в Испании пожаловались на дискриминацию из-за феминизма

При этом более 67% респонденток полагают, что гендерное неравенство в королевстве все еще остается на высоком или довольно высоком уровне

МАДРИД, 15 января. /ТАСС/. Более 44% мужчин в Испании заявили о дискриминации в их отношении на фоне продвижения политики равноправия с женщинами. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного центром социологических исследований.

Респондентов спросили, зашло ли королевство столь далеко в продвижении равенства женщин, что теперь мужчины подвергаются дискриминации. С этой точкой зрения согласились в той или иной степени почти треть жительниц Испании, а также 44,1% мужского населения страны. При этом более 67% респонденток полагают, что гендерное неравенство в королевстве все еще остается на высоком или довольно высоком уровне. Такую позицию разделили 48,2% проживающих в Испании мужчин.

Опрос, в котором приняли участие около 4 тыс. человек, проводился с 6 по 14 ноября 2023 года.

Впервые министерство по вопросам равноправия было учреждено в Испании в 2008 году в социалистическом правительстве Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Вскоре оно было интегрировано в министерство здравоохранения и социальной политики. В 2020 году вновь был создан отдельный департамент, занимающийся вопросами равноправия.