Пугачева прислала венок на похороны Соломина

Президент РФ Владимир Путин, глава правительства Михаил Мишустин и представители различных ведомств также отправили венки

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Певица Алла Пугачева прислала венок на похороны художественного руководителя Государственного академического Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина, передает корреспондент ТАСС.

Венки также прислали президент РФ Владимир Путин, глава правительства Михаил Мишустин, представители различных ведомств, российских театров, в частности, "Современника", Театра им. М. Ермоловой, РАМТа.

Ранее гражданская панихида прошла на исторической сцене Малого театра, которым Соломин руководил 35 лет. После чего состоялось отпевание в храме Христа Спасителя.

Юрий Соломин в ноябре 2023 года был госпитализирован после потери сознания. Как сообщала пресс-служба Малого театра, худрук перенес инсульт. 9 января 2024 года артиста выписали из больницы, 11 января он умер в возрасте 88 лет. После отпевания в храме Христа Спасителя артиста похоронят на Троекуровском кладбище.