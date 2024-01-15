В Саратовской области на участке трассы Р-228 ограничили движение

Решение приняли из-за метели

САРАТОВ, 15 января. /ТАСС/. Ограничение движения для грузовиков и маршрутного транспорта ввели на участке федеральной трассы Р-228 в Саратовской области из-за метели. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

"С 16:30 (15:30 мск) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Саратовской области", - сообщили в управлении. Речь идет об участке с 47-го по 291 км трассы P-228.

Движение запретили из-за сильного снега, метели и ограниченной видимости, а также в связи с введением ограничения из-за погодных условий в Ульяновской и Самарской областях.