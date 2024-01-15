Выдворенный из Латвии Катков остается главой представительства БФУ в Риге

Проректор вуза по международной деятельности и молодежной политике Ольга Ким отметила, что его опыт по рекрутингу абитуриентов из стран Балтии в БФУ будет полезен для вуза

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Российский пенсионер Борис Катков, выдворенный из Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности страны и приехавший в Калининград, пока продолжает возглавлять представительство Балтийского федерального университета им. Канта в Риге. Об этом журналистам сообщила проректор вуза по международной деятельности и молодежной политике Ольга Ким.

"У Балтийского федерального университета есть действующее представительство в Латвии. Борис Григорьевич на сегодняшний день продолжает являться директором этого представительства, им руководит. В дальнейшем мы примем решение о том, кем он будет в Балтийском федеральном университете, я думаю, что его опыт, особенно опыт по рекрутингу абитуриентов из стран Балтии в БФУ, нам будет очень полезен", - сказала Ким.

Пока Борис Катков разместился в комплексе студенческих общежитий БФУ квартирного типа. Руководство вуза планирует ходатайствовать перед областными властями о предоставлении ему служебного жилья.

Вопрос продолжения работы представительства БФУ в Латвии на сегодняшний день остается открытым, но вуз планирует приложить все усилия для того, чтобы его сохранить, и оно продолжило эффективную работу, добавила проректор БФУ.

Представительство БФУ в Риге работало с 2008 года. Оно успешно проводило различные программы, в том числе по продвижению русского языка и русской культуры, знакомило абитуриентов с возможностями получения высшего образования в РФ. На сегодняшний день в БФУ учится 59 студентов из Латвии, в том числе 16 человек, поступивших на первый курс в 2023 году. Представительство активно сотрудничало с Россотрудничеством, с Русским домом в Латвии и представляло образовательные программы как БФУ, так и других вузов РФ.

Борис Григорьевич Катков возглавлял представительство БФУ в Риге с 2008 года. 12 января стало известно, что власти Латвии приняли решение о его выдворении из страны. Посольство России в Латвии выразило крайнее возмущение по этому поводу. В диппредставительстве добавили, что, согласно решению МВД Латвии, "пожилой человек был признан угрозой национальной безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение". Вынесенный латвийскими властями вердикт дипломаты назвали "абсолютно антигуманным" и нарушающим принцип неразделения семьи, поскольку в Латвии у россиянина остались супруга, дети и внуки.