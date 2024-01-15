СМИ: почти треть голландских муниципалитетов годами не принимали беженцев

По данным RTV Noord, местные власти по большей части ссылаются на нехватку мест

ГААГА, 15 января. /ТАСС/. Почти треть муниципалитетов Нидерландов не приняла ни одного соискателя убежища за последние 12 лет. Об этом сообщил телеканал RTV Noord со ссылкой на данные, предоставленные Центральным агентством по приему соискателей убежища.

Согласно полученной информации, ни одного беженца более чем за 10 лет не разместили у себя 111 из 342 муниципалитетов. Объясняя ситуацию, местные власти по большей части ссылаются на нехватку мест.

При этом несколько муниципалитетов, которые заявляют об отсутствии условий для размещения соискателей убежища, приняли у себя украинских беженцев, отметил телеканал. Одним из них является муниципалитет Розендал в провинции Северный Брабант. "Когда мы принимали украинцев, мы думали, что это будет ненадолго, - отметил мэр города Эстер Вестстейн, объясняя ситуацию. - Соискатели убежища обычно принимаются на более длительный период".

В понедельник Сенат Нидерландов обсуждает закон о распределении соискателей убежища, в соответствии с которым центральное правительство получит право заставлять муниципалитеты размещать у себя беженцев. Как утверждают власти, закон необходим, чтобы сократить нагрузку на единый центр по приему соискателей убежища, который находится в городе Тер-Апель, и улучшить условия нахождения людей в стране, пока рассматриваются их заявки на получение статуса беженца.