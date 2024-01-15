В одном из районов Воронежской области отменили уличные мероприятия из-за угрозы терактов

Запрет распространяется на уличные мероприятия ко Дню освобождения районного центра от немецко-фашистских захватчиков и к православному празднику Крещения Господня

ВОРОНЕЖ, 15 января. /ТАСС/. Власти Ольховатского района Воронежской области, который граничит с Белгородской областью и находится в 200 км от Харькова, запретили проведение массовых уличных мероприятий из-за угрозы терактов. Об этом сообщается в Telegram-канале района.

"Решением антитеррористической комиссии Ольховатского района на территории района отменены массовые уличные мероприятия, запланированные на праздничные даты в январе. Решение принято в целях предупреждения террористических актов", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, запрет распространяется на уличные мероприятия ко Дню освобождения районного центра от немецко-фашистских захватчиков и к православному празднику Крещения Господня.

Ольховатский район 16 января отметит День освобождения от фашистских захватчиков, он находился в оккупации с 7 июля 1942 до 16 января 1943 года, в этот период было уничтожено 196 домов, 204 животноводческих помещения, четыре школы, убиты 68 мирных жителей, 11 человек угнали в плен. В годы Великой Отечественной войны на ее фронтах погибли около 5 тыс. жителей Ольховатского района.