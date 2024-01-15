В Подмосковье стартовала акция по сдаче новогодних елок на переработку

В рамках акции в регионе будут функционировать свыше 300 пунктов приема елей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Экологическая акция "Подари вторую жизнь своей елке", в рамках которой можно сдать новогоднее дерево на переработку, стартовала в Московской области. В этом году в рамках акции будут функционировать более 300 пунктов приема елей, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Акция "Подари вторую жизнь своей елке" в шестой раз в Московской области стартует 15 января и продлится до 15 февраля. Мы начинали с пробной акции в 2019 году, когда открыли всего 10 пунктов приема елочек. Обратили внимание по итогам, что жители очень активно восприняли идею. В этом году по Московской области будет функционировать 305 пунктов приема елочек на переработку во всех городских округах", - привели в тексте слова министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.

В пресс-службе добавили, что деревья необходимо сдавать без мишуры и украшений. Часть собранных в рамках акции елок будет отправлена фермерам, чтобы они смогли использовать деревья в качестве корма для лошадей, коз, свиней, коров и кроликов. Другую часть переработают в щепу, которая может быть использована для благоустройства.

В министерстве отметили, что с 2019 по 2023 год в Подмосковье было собрано 100 т елок.