В Петербурге приступили к демонтажу главной городской ели на Дворцовой площади

Игрушки и гирлянды отправят на хранение до декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Главную ель Санкт-Петербурга на Дворцовой площади начали демонтировать по завершении новогодних праздников, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. Из ствола дерева изготовят настенные часы и статуэтки, а ветки после переработки направят в приюты для домашних животных.

"Прощаемся с нашей лесной красавицей - на Дворцовой разбирают главную городскую ель. Новогодние праздники закончились - теперь официально. Ствол дерева после того, как снимут украшения, направят на просушку. Из него изготовят настенные часы и статуэтки, которыми наградим победителей конкурсов детских рисунков "Праздничный Петербург" и "Детская новогодняя игрушка". Ветки же переработают и направят в приюты для домашних животных", - отметил Пиотровский.

Украшавшие ель игрушки и гирлянды отправят на хранение до декабря.

Главное новогоднее дерево Санкт-Петербурга, высота которого составила около 25 м, 12 декабря было доставлено из Выборгского района Ленинградской области.