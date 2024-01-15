Количество абортов в Ленобласти за год сократилось почти на 30%

В 2023 году в регионе за счет ОМС провели 1 205 процедур по прерыванию беременности по желанию женщины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Количество абортов в Ленинградской области в 2023 году сократилось на 29% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

"По данным официальной статистики в 2022 проведено 1 686 абортов по желанию женщины. По оперативным данным медицинских организаций в 2023 году за счет ОМС проведено 1 205 абортов по желанию женщины", - говорится в сообщении.

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков, последнее время теме абортов уделяется серьезное внимание, Ленинградской области удалось существенно снизить показатель, в том числе за счет мероприятий, направленных на работу будущих матерей с психологами и психотерапевтами. Мероприятия Года семьи будут также нацелены на улучшение показателя.

По его словам, кроме этого, Ленобласти удалось сохранить в 2023 году коэффициент рождаемости на уровне предыдущего года, что является положительным результатом на фоне снижения показателя по стране, и снизить показатель младенческой смертности с 4,1% в 2022 году до 3,7% в 2023-м.